Porsche宣佈擴增其全球研發及組裝產能，因應持續成長的亞洲市場需求。長期以來，Porsche善於與境外研發據點合作，以開發臻於完美的跑車和服務。中國是Porsche其中一個主力市場，從明年開始，Porsche將於中國建置全新的常設性研發衛星基地，強化研發能量，並協助Porsche於中國市場的經營發展；Porsche亦將加強於東南亞新興市場的投資，除了與殼牌公司(Shell)合作建置當地第一個跨國界的高性能充電網路等專案，Porsche也將於全球製造體系中納入新的生產基地，在馬來西亞建立一個小型組裝廠，滿足馬來西亞當地的特別需求，車輛產品將僅限馬國當地市場。

Porsche全球執行董事會主席Oliver Blume表示，「Porsche是個由強大好奇心驅動的品牌，總是不斷地學習並精進我們的產品。在中國擁有常設研發據點將協助我們更有力的反應和預估中國顧客的需求。Porsche品牌受到中國市場的歡迎，已連續六年成為Porsche銷售量最佳的單一市場。」

此一衛星研發據點將設於上海，有助增進Porsche對於中國顧客及其需求的了解，以優化在地產品的開發和設計，對於今年初甫成立的Porsche數位公司(Porsche Digital)中國分公司，和在中國深耕超過20年的Porsche工程公司(Porsche Engineering)中國分公司，都將是一大助力。

Porsche拓展全球研發佈局和組裝產能（圖／CarStuff）

為滿足全球消費者的需求，Porsche持續拓展其研發網路，於各地設置專屬的常設研發據點，承擔重要的工程和設計工作，並確保這些來自全球各地的經驗和學習都回饋到產品之上。這個遍佈全球各大洲的常設研究、開發、和測試據點，由位於德國的Porsche研發中心魏薩總部管控。

其中包括了和位於瑞典北部，擁有冰湖地景的阿爾耶普盧格(Arjeplog)基地，負責極地寒帶氣候測試，南非約翰尼斯堡(Johannesburg)基地負責特殊氣候及道路測試，美國加州據點則負責乾燥高溫氣候測試，這樣的安排不僅協助維持車輛的動態表現和整體品質，更確保Porsche跑車在舒適性、便利性和科技應用都能完善整合。

另一項Porsche長期投資於全球研發的範例是Porsche數位公司(Porsche Digital)。這是Porsche在2016年成立的子公司，專注於研究和開發以使用者為中心的新型數位服務，總部設於德國，在美國、西班牙、中國、以色列和克羅埃西亞皆設有重點辦公處。

Porsche拓展全球研發佈局和組裝產能（圖／CarStuff）

Porsche執行董事會研發部代表Michael Steiner說道，「身為一個充滿活力的跨國企業，我們深感自豪。Porsche希望通過投資在地化計畫，確保我們的產品與服務能滿足歐洲以外不同市場的需求；要做到這一點，便需要一個永久性的支援網路。增設中國研發分部，將其納入歐、美等地的現有研發體系中，彰顯了我們對Porsche產品的重要承諾，意即與當地市場保持高度相關和協調。」

【掌握東南亞國協成長契機】

東南亞市場近來蓬勃發展，極具創新潛力。看好東南亞國協的未來發展，Porsche將與其長期合作夥伴森那美(Sime Darby Berhad)合作，將業務版圖拓展至東協10個會員國市場。從2022年開始，馬來西亞的據點將肩負供應此區域特殊需求車型的最後組裝工作，此一據點將遵循Porsche歐洲各主要生產基地相同的生產標準營運。

掌管生產和物流的Porsche董事會成員Albrecht Reimold說明，「得力於縝密規劃，我們目前各廠區得以應接來自全球對Porsche汽車的需求。在馬來西亞設置專為特定市場需求而生的全新組裝廠，將是另一個嶄新的里程碑，體現我們針對各地市場情況，願意學習並適應的心意。」

Porsche拓展全球研發佈局和組裝產能（圖／CarStuff）

10年來，Porsche與當地經銷夥伴森那美合作十分密切，並建立良好的互信關係，為Porsche於馬來西亞當地建立起深厚的客群，即使2020年市場情況艱困，仍繳出相當令人讚賞的銷售成績。馬來西亞為東南亞國協之首，擁有豐沛的商業資源，以及穩健發展的汽車產業。

Porsche負責銷售與行銷的董事會成員Detlev von Platen表示，「馬來西亞及東協各國市場潛力無限，我們期待明年在馬來西亞迎接Porsche第一座在地汽車組裝廠的落成，更拉近與當地顧客的距離。於此之際，Porsche正向未來移動的嶄新紀元邁進，馬來西亞與東協各國的地位亦日益提升，這不僅是Porsche推動長期發展的第一步，更顯示Porsche積極迅速地採取行動，以符合顧客與市場的期待。」

Porsche拓展全球研發佈局和組裝產能（圖／CarStuff）

(時報資訊)