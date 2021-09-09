大陸監管緊盯未成年人玩網路遊戲之際，騰訊宣布延遲推出重磅遊戲「英雄聯盟手遊」，自原定的9月15日延遲至大陸「十一」國慶假期後。「英雄聯盟手遊」於2月獲得遊戲版號，是5對5玩家的多人在線戰術競技遊戲，玩法與「王者榮耀」類似，市場憧憬其成為最新熱門電競遊戲。

香港經濟日報報導，「英雄聯盟手遊」在社交平台公布，為了創造及保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪限量測試，將於9月15日啟動，並延續至國慶假期後。

騰訊9日股價領跌，午盤跌幅擴大至6.2％，盤中報491.8港元，成交額達184.08億港元。

騰訊高級副總裁馬曉軼此前曾表示，在「英雄聯盟手游」上線之後，會嚴格執行主管部門的最新防沉迷要求，並探索更多新技術、新功能、新措施的應用與實行，保護未成年人健康成長。

(時報資訊)