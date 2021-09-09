漢來美食（1268）8月營收1.36億元，月增157％、年減62.65％，已較前月倍數回升快步追趕疫情前業績；累計前8月營收為17.29億元，年減18.58％。展望後市，法人認為，中秋節與第四季節慶及振興五倍券上路，將帶動餐飲服務業景氣回溫，漢來美食營運亦可望逐月回溫。

疫情爆發以來，三級警戒措施大幅影響民眾用餐習慣，漢來美食為滿足消費者疫情期間的餐食需求，短期行銷策略上推出宅美食電商冷凍新品以及來拌麵等常溫食品，各品牌也發揮創意推出餐飲放大術及招牌烤鴨組合餐等外帶方案；中期營運規劃上以品牌調整及審慎的展店計畫為方向，預計10月推出新品牌PAVO餐酒館並籌備竹北分公司；長期定位上仍以服務品質提升及品牌價值經營為主軸，疫情期間對內穩定團隊，也為提供消費者優質餐飲服務展現堅持。

即使在疫情期間，漢來美食也不斷透過創新研發保持品牌活動力新鮮感，積極與客人保持連結。6月開始即全力推動電商產品（包含冷凍港點、湯品、端午節粽子禮盒、家常菜及來拌麵等），統計6-8月三個月電商營收較去年同期躍增7倍，對於飽受疫情影響的餐廳生意，無異是一場解渴的及時雨。

隨著全台疫情管制降級鬆綁，民眾外出消費用餐意願提高，漢來美食看好節慶及振興措施效益，預期營業額將可逐月回溫。除了中秋檔期月餅禮盒熱銷（今年共推出52,000盒廣式月餅及10,000盒蛋黃酥，目前月餅已全數完售，蛋黃酥也已銷售9成5），海港平日下午餐也將於9月10日恢復供應外，緊接著行政院振興五倍券將規劃上路，漢來美食也立即反應，將於旗下全台41家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，10月8日起，只要民眾持紙本五倍券於全台41家餐廳消費滿1,000元，即加贈漢來美食500元餐飲抵用券2張，滿5,000元即可獲贈價值5,000元之餐飲抵用券，高雄地區更有機會獲得高雄市政府加碼的1,000元高雄券，等於消費滿5,000元即可獲贈6,000元面額抵用券，超過100％的回饋，絕對要讓消費者有感。

(時報資訊)

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