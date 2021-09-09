（台電第一座大型雲端資料中心9日開工動土，台電董事長楊偉甫（右6）、彰化縣長王惠美（左6），及經濟部政務次長曾文生（左5），親自持鏟動土，並合影留念。圖／彰化縣政府提供）

台電第一座大型雲端資料中心，落腳彰化市！台電斥資15億元，籌設「彰化雲端資料中心」，9日舉辦開工動土典禮，預計2024年底完工，這是繼2013年Google在彰濱工業區設置全亞洲最大台灣資料中心後，又有一座大型雲端資料中心進駐彰化。

與會的台電董事長楊偉甫表示，公司未來數位轉型跟智慧電網，都需要依靠雲端資料運算，所有資料都會在台電彰化雲端資料中心，所以，台電選擇彰化市，為公司首座最重要的雲端資料中心，就是希望利用100％的綠能。

楊偉甫感謝縣長王惠美的大力支持台電綠能建設，希望在共同合作下，把雲端資料中心，做到最大，未來該資料中心完成之後，會是一個台灣最重要的綠能基地，並推動地方發展與人才培育，預計於2024年底完工。

這是繼2013年Google在彰濱工業區設置全亞洲最大台灣資料中心之後，台電第一座大型雲端資料中心也跟進設在彰化市。此外，台電也會回饋地方，預計在2023年彰化建縣300年時，台電將與縣府合作一個值得驕傲的公共藝術。該項開工動土典禮，由台電董事長楊偉甫、彰化縣長王惠美、經濟部政務次長曾文生，及彰化縣議會議長謝典林等人，聯袂開工動土，不但代表台電數位轉型邁開大步，為台灣智慧電網基礎建設，揭開新頁，更是展現台電數位發展決心，達到台灣能源轉型的致勝關鍵！

王惠美指出，這次台電設立的雲端中心，斥資15億元，展現出台電智慧化與數位化的決心，也透過「彰化雲端資料中心」，導入更多軟實力在彰化。在能源轉型的過程中，碳中和是時代的趨勢，彰化縣得天獨厚，有太陽能與風電產業，未來期待透過台電投資更多的人才培訓，讓彰化鄉親能夠有更好生活品質。與會的經濟部政務次長曾文生強調，能源的使用，攸關經濟發展成長，從過往台灣的能源約98％，均仰賴進口，煤炭、天然氣、石油等，此三項進口金額平均占每年國內生產毛額（GDP）10％，隨著油價高低於7％～14％波動，換言之，台灣外匯獲利其中的一成，需要用來購買能源，現今推行的再生能源，是將過往仰賴進口的能源，轉換成自行生產的能源。

例如，以綠能風電而言，其相關設備及運維等，大多由我國廠商自行生產運維，並在近海裝設風電，會將過往每年花費一成GDP，購買能源的金額，轉換成自行生產，並將綠能變成一個產業，讓此產業的效益能夠造福地方。

曾文生透露，未來十年內，彰化縣可能會是台灣綠能風電自產能源最高的地方，因為目前已有四個地段運行；另有十個地段等待開發，未來綠能風電所產製的電能，將會占台灣發電量逾10％以上，彰化縣即將成為台灣非常重要自產能源的大縣。

例如，Google在彰化縣設廠的主因，是看中彰化綠能風電。更感謝縣長王惠美，給予台電公司危樓改建「雲端資料中心」相當多的容積獎勵，台電也會予以回饋。

能源綠電要變成一個大產業，重要的是在地人才的培養與當地學術單位的橫向合作，「雲端資料中心」的相關數據，可栽培大數據分析人才，將會對於台電有莫大的幫助，並與國內大學產學合作，對於地方人才養成，絕對有幫助。

另也會要求供電廠商，在彰化漁港就近運維，就近培養在地人才，廠商與彰師大、大葉大學等學校合作，由於能源產業人才在各行業薪資所得算很高，希望綠能風電廠商進用在地人才，並予以栽培培訓，將更多工作機會，留在彰化，讓更多年輕人投入能源產業行列。尤其，能源產業絕對是台灣重要的兆元產業，將會是經濟部持續努力的方向。

(時報資訊)