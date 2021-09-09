【時報-台北電】台中銀(2812)8月自結稅前盈餘5億元，年增21.65%。前8月自結稅前盈餘36.22億元，年增17.94%；每股稅前盈餘0.83元，每股稅後盈餘0.72元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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