【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國央行9日重申，利率高應有助於減輕家計債務增加所帶來的壓力。同時，在通膨有增無減下，還是會繼續緊縮貨幣。

8月底才剛升息1碼至0.75%，並成為亞洲首個上調利率主要經濟體的韓國，沒想到才兩星期，其央行又暗示短期內可能還會有升息動作。

韓國央行表示，升息1碼後，應有助於在前12個月內，把家計債務成長率縮減0.4%。同時，通膨率應會超過2%，所以未來將逐步調整貨幣政策。外界也認為，韓國央行似乎正為再一次上調利率在鋪路。

根據韓國官方近期資料，當地8月消費者物價年增2.6%，高於韓國央行2%預估值。

升息前，因韓國利率在歷史新低，借款成本相對低廉下，很多民眾舉債進軍股市與房地產。不過現在韓國景氣復甦明顯，以及民間債台高築下，韓國央行才會考慮再一次升息。2021年第2季期間，韓國家庭向銀行借錢的年增率，創下自2003年韓國央行首次統計以來最大。

路透社8月底曾調查，韓國央行將在這兩年陸續升息，大多數預計到2022年底時，利率將從目前0.75%上調至1.25%。8日，韓國Woori金融研究協會也明指，韓國央行可能會在11月25日政策會議上，將利率從目前0.75%，再上調1碼至1%。

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