國光生技（4142）受惠生產排程優化及第二線自動化產線建置完成，美國Protein Sciences（屬於Sanofi賽諾菲疫苗集團）及中國大陸流感疫苗訂單提早開始出貨，8月營收2.36億元，年增40.11％。
國光生表示，8月初第二條無菌針劑自動化充填包裝線已率先上線生產公費四價流感疫苗。另，今年大陸、泰國、歐洲等地流感疫苗外銷版圖擴大；其中，中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍，達150萬劑，外銷動能活絡推進。
國光生在第二線產線加入後，帶動充填總產能擴大至每年約一億劑，相當於之前產能的5倍，量能提升，加上近年來持續優化生產排程及落實計畫性生產，強化國際代工優勢，逐步落實走上國際舞台的策略目標。
國光生指出，8月初第二條無菌針劑自動化充填包裝線已獲台灣食藥署GMP認證，率先上線生產公費四價流感疫苗，將依政府公告，如期在9月底開始出貨、10月開打，預定年底前全部出貨完成。
除原本的疫苗產品外，國光生積極發展單株抗體藥物、抗凝血劑、黃斑部病變眼藥等生物製劑國際代工，目前新產線已有多項國際訂單預約生產排程；一旦在歐盟EMA及美國FDA查廠後通過認證，預估兩年內產能就會滿載。因此，國光生目前也已規劃在國內、外打造第三及四條生產線，以因應未來市場需求。
(時報資訊)
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