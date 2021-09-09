【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組廠十銓（4967）公布8月營收5.38億元，比7月低點增約3.78%，但年減18.11%；公司表示，目前記憶體市場出現長短料問題，交貨時間拉長。展望第四季進入電子消費旺季，加上5G、伺服器及行動裝置等需求可望帶動記憶體市場增溫。

十銓科技2021年1~8月合併營收49.26億元，比去年同期微減1.84。至今年8月底為止，品牌銷售佔營收比重超過80%，其中DRAM出貨佔比超過50%，SSD出貨量近25%。

十銓指出，目前記憶體市場受疫情影響，部分晶片、控制IC以及電子零組件都出現長短料問題，在晶圓代工原廠供不應求，加上全球貨運困境可能到年底都無法改善的情況下，產業重心將以高階伺服器應用等合約需求為主。現階段較大的挑戰並非缺訂單，而是交貨延遲時間拉長，PC及伺服器需求並未消失，只是雲端資料中心及品牌客戶拉貨放緩。

展望第四季，雖疫情與供應鏈缺貨等因素存在，價格成長動能趨緩。十銓仍看好高容量記憶體需求，認為5G、伺服器及行動裝置等需求將促使記憶體市場增溫，隨著第四季進入電子消費旺季，以電競為主的品牌策略，將透過電競相關產品如：SSD及周邊新品全力衝刺品牌市佔，全年銷售成績有望獲得支撐。

為了持續擴展品牌及擴張市場影響力，十銓將於9月下旬舉辦年度線上新品發布會，推出次世代DDR5電競記憶體及一系列電競周邊產品。

(時報資訊)

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