【時報-台北電】9日開盤後滬指圍繞平盤線上下波動，創指震盪下挫一度跌超1%。元宇宙概念拉回帶領遊戲台塊大跌，煤炭板塊延續強勢，化工、鋼鐵、水泥等週期股集體走強。午後三大指數繼續低位盤整，臨近尾盤指數回暖，滬指逼近3700點，創指翻紅。石油板塊強勢拉升，海默科技、首華燃氣、恒泰艾普、潛能恒信、新潮能源、中油工程、廣匯能源、中曼石油、石化油服、洲際油氣等大漲，通源石油跟漲。
收盤，滬指漲0.49%，報3693.13點，成交額達6795億元；深成指漲0.07%，報14698.53點，成交額達7527億元；創指漲0.06%，報3221.94點，成交額達2654億元。兩市成交額第37個交易日突破萬億，北向資金全天流入超80億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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