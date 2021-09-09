【時報-台北電】9日開盤後滬指圍繞平盤線上下波動，創指震盪下挫一度跌超1%。元宇宙概念拉回帶領遊戲台塊大跌，煤炭板塊延續強勢，化工、鋼鐵、水泥等週期股集體走強。午後三大指數繼續低位盤整，臨近尾盤指數回暖，滬指逼近3700點，創指翻紅。石油板塊強勢拉升，海默科技、首華燃氣、恒泰艾普、潛能恒信、新潮能源、中油工程、廣匯能源、中曼石油、石化油服、洲際油氣等大漲，通源石油跟漲。

收盤，滬指漲0.49%，報3693.13點，成交額達6795億元；深成指漲0.07%，報14698.53點，成交額達7527億元；創指漲0.06%，報3221.94點，成交額達2654億元。兩市成交額第37個交易日突破萬億，北向資金全天流入超80億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #滬指 #創指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
30008.19 -173.02(0.57%)
14:15
南韓KOSPI
3114.70 -48.29(1.53%)
17:03
香港恆生
25716.00 -604.93(2.30%)
16:08
上證指數
3693.13 +17.94(0.49%)
15:00
深圳成指
14698.53 +10.45(0.07%)
16:29
英國FTSE
7014.51 -81.02(1.14%)
19:11
法國CAC
6654.17 -14.72(0.22%)
19:11
德國DAX
15572.99 -37.29(0.24%)
19:11

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