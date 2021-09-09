本土疫情未歇，市場觀望氣氛濃厚，台股今(9)日量縮震盪，終場僅小漲33.84點，收17304.33點，成交量更以2439.65億元創下今年新低，由於台股多空呈現僵持，下一步走勢撲朔迷離，財信傳媒董事長謝金河拋出3大變數，提醒投資人注意。

謝金河在最新一期《先探投資週刊》撰文表示，台股8月20日以來彈升千餘點，但17633點後壓力漸現，首先是外資籌碼變化，去年起在MSCI降台股、增陸股權重的趨勢下，台、韓股市成減碼首要目標，8月20日止，外資賣超南韓30.7兆韓元，約當7984億台幣，台股也調節5817.54億元，若把去年賣超金額加計，已近兆元台幣。

外資賣超台韓股票轉進陸股權值股，結果在「共同富裕」大旗下，美團跌6成，阿里跌5成，騰訊跌4成多，外資全遭重傷害，這回有回頭加碼台、韓的影子。今年外資直到8月26日，買超才轉為積極，8月26日起到9月7日止的11個交易日中，買超9天，累計買超1264.8億元，可能是台股彈升千點的一大助力。

二是外資對台股態度轉變。影響最大的是半導體，尤其是晶圓代工股，外資紛調高台積電、聯電及世界先進的目標價，台積電股價也從551元低檔開始轉強，這次ADR漲到124.7美元，市值升到6467億元，也帶動聯電、日月光的ADR表現。

眾家外資中，高盛給了台積電最高1014元的目標價，新進外資Aletheia也喊出1000元，較保守的花旗環球給出900元，這3家跟上月大摩給的588元完全不一樣，大摩當時喊殺台積電，還形容是「死錢」，這回台積電一路漲，對千點漲幅的加權指數貢獻大半。

外資也給了聯電更高目標價，高盛升到119元，海通國際也看到90元，其實台股這波千點上漲，聯電是多頭司令，在50元上下盤整5個月後創下22年新高價，也把市值拉升到8473億元。

另一個受益者是世界先進，Aletheia給出200元目標價，高盛也上看191元，世界先進也從110元附近突然快跑前進，寫下173元高價，對照過去股價盤旋在20、30元，真是不可同日而言，外資突看好晶圓代工，可能與汽車晶片缺貨及台積代工漲價有關。

三是台股在台積電領軍下，市值又出現新變化。除台積電穩居王座，鴻海、聯發科老二、老三地位不變，但四到七的排序變化大，9月7日富邦金擠下台塑化，晉升第四；第六是中華電信，第七是聯電，曾叱吒的貨櫃航運股長榮退居第11，萬海排在15，陽明排22名，過去第12名的台達電進到第9。

(時報資訊)

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