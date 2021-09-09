【時報記者王逸芯台北報導】力旺(3529)今(9)日宣布，其安全強化型一次可編程(OTP)矽智財NeoFuse已於晶圓代工廠台積電(2330)之N6製程成功完成可靠度驗證。

力旺的NeoFuse OTP為高效、可靠、安全的可一次編寫NVM矽智財嵌入式方案，提供使用者友善的界面和完全整合的特性，可以大幅減少設計工作和電路複雜性。本次於台積電N6製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP，是一個整合NeoFuse OTP與NeoPUF安全矽智財的安全OTP，可針對資料外洩與晶片偽造提供基本保護。

力旺業務發展中心資深副總經理何明洲表示，本次宣布力旺的安全強化型NeoFuse OTP成功於N6先進製程完成可靠度驗證，台積電為全球領導半導體晶圓代工廠，未來將持續繼續擴大我們的矽智財在台積電先進製程的布局。

於台積電N6製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP為4K 32bit OTP，可支援AECQ100 Grade 1標準。AEC-Q100是對晶片封裝的新產品導入流程、產品變更認證流程等內容的產業規格標準。

台積電N6製程技術提供客戶更多具成本效益的優勢，並且延續7奈米家族在功耗及效能上的領先地位，支援多樣化的產品應用，包括高階到中階行動產品、消費性應用、人工智慧、網通、5G基礎架構、繪圖處理器、以及高效能運算。

力旺的NeoFuse OTP矽智財提供0.55V至0.96V優於一般工作範圍的電壓區間，可支援晶片設計者低功耗與高效運算需求。安全強化型NeoFuse OTP不僅在N6製程完成驗證，N7平台也同樣已經完成驗證，未來將與台積電持續密切合作，共同推動技術創新。

(時報資訊)

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