【時報記者郭鴻慧台北報導】國光生(4142)受惠生產排程優化及第二線自動化產線建置完成，美國Protein Sciences(屬於Sanofi賽諾菲疫苗集團)及大陸流感疫苗的訂單出貨均提早於8月開始，貢獻8月營收較去年同期成長4成。國光生8月自結餘營收為2.36億元，年成長40.11%。

國光生表示，8月初第二條無菌針劑自動化充填包裝線已獲台灣食藥署GMP認證，並率先上線生產公費四價流感疫苗，今年國內公費流感疫苗將依政府公告，如期在9月底開始出貨、10月開打，供應國人防疫接種，預定年底前全部出貨完成。另外，今年國光流感疫苗外銷版圖擴大，包括中國大陸、泰國、歐洲等地，其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍，達150萬劑，外銷市場持續成長。

在第二線產線加入後，帶動國光生充填總產能擴大至每年約一億劑，相當於之前產能的5倍，量能提升加上國光生近年來持續優化生產排程及落實計畫性生產，強化國際代工優勢，逐步落實走上國際舞台的策略目標。

除了原本的疫苗產品外，國光生積極發展單株抗體藥物、抗凝血劑、黃斑部病變眼藥等生物製劑國際代工，目前新產線已有多項國際訂單預約生產排程，一旦在歐盟EMA及美國FDA查廠後通過認證，預估兩年內產能就會滿載，所以國光生目前也已規劃在國內、外打造第三及四條生產線，以因應未來市場需求。

(時報資訊)

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