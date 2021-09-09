兆豐金控總經理胡光華在今日法說會上指出，接下來將以五大方向來強化兆豐銀行的獲利動能，包括鞏固企金業務核心利基、擴大金融市場的資金操作及投資規模、深耕國際化布局並擴展海外業務、持續強化各項消金業務、建立事業群間協銷跨售合作、引介及分潤制機制，來達到整體利益最大化。

胡光華也指出，兆豐銀房貸已連續19個月雙位數成長，推動房貸力道強勁，另外信貸餘額今年六月底止，已較去年同期成長4成以上，而在財管業務帶動之下，手收成長率達29.3%，財管業務已佔整體手收43%，表現相對亮眼。而兆豐金今年配發股利每股1.58元，使殖利率高達5%至6%，股利發放率達86%亦來到歷史新高。

胡光華也表示，綠能科技貸款餘額已有800億元提前達標，同時也已在八月簽署赤道原則；而在投資方面，將朝降低債券投資的存續天期，拉高股票投資標的殖利率的水準來因應；而在房貸方面，不只國內，也將進軍海外，例如日本、菲律賓、泰國、柬埔寨等國的房貸業務及土建融。

兆豐金旗下兆豐銀總體放款成長率達6%, 其中中小企放款成長7.6%為重要領頭羊。兆豐金指出，因為房地合一2.0上路之前有節稅潮湧現，因此推升交易量，再加上兆豐銀積極爭取整批性分戶房貸，因此成長22%最為亮眼，展望下半年的放款動能，兆豐金認為將由半導體、綠能、5G投資領銜，將帶動資金需求 。

兆豐金也表示，今年國內放款增加相當明顯，房貸、中小企相對顯著，出口暢旺帶動外幣活存增加，加上台股處於高檔，加上CPI指數攀高，因此台幣的活存轉定存開始顯著，總體存款成長率11.3%，由於外幣活存增加帶動，活存比已站上50%以上。海外分行的放款，若扣除新台幣匯率升值6%的影響，第二季的年增率近3%，OBU則因為兩岸三地的放款量減少，因此扣除匯率升值影響減少約5%。而兆豐銀的不動產放款均有相當大的成長力道，其中土建融放款成長4.5%、房貸為首的消金業務則成長19.3%。

(時報資訊)

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