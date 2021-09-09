【時報編輯廖小蕎綜合報導】市場擔憂新冠變種病毒Delta減弱經濟復甦，及聯準會撤回寬鬆政策具不確定性，隔夜美股皆墨，道瓊、標普500連3跌。台灣本土疫情升溫，Delta掀波瀾，台股今開跌95.45點、報17175.04點，跌幅一度擴大，最低下探至17122.95點，隨著台積回神及五倍券利多，帶動大盤翻紅，觸及17319.09點，高低點震盪197點，最終上漲33.84點或0.2%，收17304.33點，成交量2439.65億元，創今年來最低量。

今日外資(不含外資自營商)賣超6.6785億元，投信買超3.4668億元，自營商賣超5.065億元，三大法人賣超8.27億元。其中，外資連2日賣超，累計17.4億元；本月來累計買超568.72億元。

盤面上，台積電(2330)開局不利，下挫7元至612元，隨著買盤低接，多空於平盤拉鋸，最終收平盤價619元。晶圓代工產能仍供不應求，聯電(2303)宣布今年產能完售並開始談長約，早盤逆流而上，收漲2.58%、報67.5元。聯家軍連袂走揚，智原(3035)量產動能強，8月獲利年增逾5倍，激勵股價大漲7.6%，聯傑(3094)、宏齊(6168)漲逾4%，矽統(2363)、原相(3227)漲逾2%，聯陽(3014)、聯詠(3034)、盛群(6202)漲逾1%，欣興(3094)小漲0.94%。五倍券趕在國慶前上路，觀光股燦笑，王品(2727)漲4.5%，美食-KY(2723)、鳳凰(5706)均漲2.5%，其餘如晶華(2707)、雄獅(2731)、夏都(2722)、雲品(2748)、新天地(8940)均漲逾1%。

宅經濟商機不減，物流股宅配通(2642)開盤即登頂，站穩漲停價94.6元至收盤；WFH概念的圓剛(2417)尾盤急拉、收漲4%，敦泰(3545)勁揚6.2%、雙鴻(3324)漲4.1%，技嘉(2376)、微星(2377)均漲2.5%。航運股續弱、收跌0.87%，貨櫃三雄萬海(2615)跌2.5%、陽明(2609)跌0.4%，長榮(2603)8月營收有撐，首次站上500億元，股價小漲0.4%、相對航運股抗跌。防疫概念漲多拉回，口罩股康那香(9919)、恆大(1325)跌逾6%，南六(6504)跌1.8%，美德醫療-DR(9103)打入跌停；檢測股亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)逼近跌停，ABC-KY(6598)也重挫逾7%。

Delta來搗亂，台股亂陣腳，好在聯電反彈、台積電回神，及中鋼(2002)、國巨(2327)等權值股走揚相挺，台股得以收紅。展望後市，法人認為疫情並非經濟因素，待疫苗覆蓋率再提升，市場將恢復信心；另觀察技術面，只要台股本周不出現帶量長黑，仍可期待高點。統一投顧則分析，科技業Q4雜音多，出現產品報價鬆動及供應鏈失衡短期難解問題，預期台股在月線及季線區間震盪整理。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意