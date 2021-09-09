58歲影帝梁朝偉出道多年，曾演出多部經典作品，最近因主演漫威英雄電影《尚氣與十環傳奇》再度受到關注，他和女星劉嘉玲結婚13年，夫妻倆不僅事業有成，對理財也很有一套方式，劉嘉玲位於中半山的複式豪宅梅苑（May Tower）曝光，奢華程度就令人大開眼界。

豪宅的內部十分奢華。(圖/翻攝自劉嘉玲IG) 擅於投資的劉嘉玲和梁朝偉在香港最少有10間豪宅，總市值約9億2000萬元港幣（約新台幣33億），去年4月底劉嘉玲還曾把手上的西半山蔚然高層以港幣4400萬元（約新台幣1.56億）脫手，賺了將近港幣500萬元（約新台幣1780萬），而位於中半山的梅苑（May Tower）是在1995年購入，現市值港幣約9800萬（約新台幣3.48億），是劉嘉玲專門招呼朋友用的「私人場所」。

過去劉嘉玲就曾多次曝光在梅苑聚會的照片，能夠看到梅苑裝潢是復古華麗風，大廳有壁爐，屋裡各處都掛著水晶吊燈，房內還有暗紅色印花祥雲梳化，結合東西方風格，既奢華又充滿藝術感，屋內擺設更是有不少收藏品，各個價格不菲，氣派風格很適合接待賓客，整棟房子就像是博物館。

梅苑的裝潢氣派。(圖/翻攝自劉嘉玲IG) 這棟豪宅中有不少設計都是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘及著名美指張叔平負責，而劉嘉玲提到對買房的心得，也不忘稱讚梁朝偉的投資眼光比她好，「他出手快過我又準確過我，在市場上賺的錢都多過我。」但話鋒一轉，又開玩笑眼光最好的還是自己，「我30幾年前就看到梁朝偉是潛力股。」

(時報資訊)