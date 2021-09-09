鋼管大廠美亞(2020)8月營收為5.95億元、年增25.03％，累計營收為42.46億元、年增26.67％。

(時報資訊)

#美亞 #營收 #鋼管

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀