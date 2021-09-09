大型科技股領漲，帶動美股那斯達克指數頻創新高，投信法人認為，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出縮減購債但不急於升息的鴿派談話，有利帶動資金持續流往成長題材，加上消費性電子旺季來臨，第四季投資可布局資訊科技股票基金掌握利多契機。

受惠寬鬆貨幣政策持續的利多，美股延續升勢，即將發表iPhone新機的消費性電子巨擘蘋果股價再創歷史新高，資訊科技股票基金績效也同步受益。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，科技股先前受公債殖利率快速彈升、資金類股輪動影響，出現回檔修正，在利空消化、估值經過調整下，可望重啟新一輪動能，看好半導體先進製程、電動車產業供應鏈、新能源、消費性電子龍頭，以及因疫情加速AIoT發展而受惠的WFH相關軟硬體題材，如企業軟體雲端化、電子支付、電商平台等。

同樣以科技股為主軸的台股，在電子股重掌兵符帶動下，也逐步收復失土，重回月季線之上。復華中小精選基金經理人沈萬鈞指出，台股以電子業為主，5G及AIoT帶來長期結構性的利好因素；儘管第三季盤勢波動較大，但在科技創新浪潮下，台股中長期展望仍正向，建議可逢低布局或透過定時定額方式參與漲升行情。

(時報資訊)