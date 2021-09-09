【時報記者沈培華台北報導】八吋晶圓代工廠世界(5347)今(9)日公布自結8月營收約為40.29億元，連續第二個月創新高，月增9.57%，年增率達44.74%。世界先進對本季營運展望樂觀，營收估季增約15%，並續創單季營收歷史新高。

世界先進受惠需求成長及漲價，繼7月營收創下36.77億元新高後，8月營收首破40億元並再創新高；1~8月營收270.42億元，比去年同期增加25.4%，也創下新高。

世界先進對本季營運展望樂觀，受惠客戶需求持續成長，產能供給吃緊，售價調漲，世界先進預估第三季產品平均售價揚升11%至13%，季營收可望達115億至119億元，以中間值117億元計，將季增15%，並續創單季營收歷史新高。

世界先進預估，第三季毛利率將約44%至46%，以中間值45%計，將較第二季拉升4.1個百分點，營業利益率將約32.5%至34.5%。

世界先進指出，第三季平均銷售單價(ASP)將再拉升11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動，看好客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。

世界先進第二季營收101.55億元再創新高，毛利率突破40%達40.89%，單季稅後純益26.02億元，季增18%，年增76%，每股純益1.58元，獲利同創新高；上半年也是新高紀錄，稅後純益48.15億元，年增約63%，每股淨利2.92元。

(時報資訊)

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