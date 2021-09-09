【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據瑞士信貸出具的最新報告，由於價格大跌和拋售部位，避險基金對在美國上市之中國股票和指數的曝險（exposure）已經降至兩年新低。

瑞士信貸指出，截至8月25日，對中概股的淨曝險部位已經從去年底的逾2%下滑到約0.75%。

根據高盛對813家基金最新提交的13F文件所做的分析，截至第二季末，三分之一避險基金持有美國存託憑證（ADR）。

北京當局一連串鎖定數據安全、補教業和遊戲等領域的整改行動導致近來中國ADR價格暴跌。

那斯達克金龍中國ETF指數（Nasdaq Golden Dragon China ETF）追蹤在美國上市且業務主要集中在中國的企業，在8月份雖小跌1.6%，但在7月份已經重挫逾22%。

瑞士信貸在報告中指出，2021年中概股ADR淨曝險部位急劇下滑，主要因為價格下跌和客戶減少，反映出投資人對監管方面的不確定感到擔憂。

《華爾街日報》報導，消息人士透露避險基金Third Point Management創始人兼執行長Dan Loeb向投資人表示，因擔心習近平會繼續對金融市場動手，近幾個月來他已幾乎出脫了所有對中國的曝險部位。

知名科技投資人伍德（Cathie Wood）旗下基金雖然不屬於避險基金，但她在7月底透過數檔方舟ETF基金大砍對中概股的曝險，出脫了騰訊、百度和京東部分持股。不過最近她又加碼了京東股票。

高盛表示，最近中概股大跌已經削弱避險基金的投資報酬。根據美國避險基金研究公司HFR提供的數據，股票型基金在7月份處於虧損狀態，平均加權虧損率為0.76%。

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