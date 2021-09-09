印度經濟持續回溫，且疫情取得控制，新增確診數持續觸底，及政策利多加持下，近期Sensex指數屢創新高，近一個月及近三個月漲幅分別近9.26％、11.58％，居全球主要股市之冠，連帶印度股票基金表現水漲船高，近三月前十強績效都在一成以上，績效表現續亮眼可期。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度新增確診數持續觸底，且第一劑疫苗接種率已提升至超過三成，其中45至65歲以及60歲以上的高危險群，首劑施打普及率已達50％以上，在疫情明顯降溫下，預料管制措施將持續寬鬆，景氣復甦態勢延續可期，以最新一季企業財報來看，整體企業獲利大增101％，營運可望持續好轉，同時市場也預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高於20％，接近金融海嘯前後的榮景。

再從政策面來看，8月初印度央行利率會議維持基準利率不變，且政府承諾更多紓困措施以提振市場信心，印度也是新興國家中，政策穩定性較高的國家，因此在政策力道加持下，也相對有利於帶動經濟及股市表現。

林光佑指出，從資金面來看，今年來內外資同步買超印度股市，顯示海內外投資者對印度股市相對樂觀看待，整體來看相對有利印度股市表現續航。產業方面建議可持續關注科技、金融、原物料等族群表現，且隨著需求旺季屆臨，內需相關族群表現也可多加留意。

(時報資訊)