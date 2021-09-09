普華國際不動產指出，受業主委託，今（9）日公開標售烏日占地萬坪土地，標的位於台中市烏日區、鄰近三鐵，交通網絡便利，土地面積15,290坪，預計11／26上午10點開標。惟商仲業者並未透露底價，業界私下推估，底價應落在40-50億元之間，據悉已有建商、壽險集團詢問。

台中ATT萬坪購物專用區土地標售公告日為9／9，適逢台中百貨業週年慶開打首日，加上近期疫情降溫、人潮湧現，廣三SOGO、中友、大遠百將陸續登場，炒熱中台灣百貨週年慶盛事，可望吸引百貨財團關注這宗大面積土地標售案。

台中市地政局統計顯示，2021年第一季與房地合一實施前的2016年第一季相比，交易面積年增75％、交易筆數年增90％；普華國際不動產統計指出，上市櫃建商2020年在六都購置土地金額，台中亦超越台北奪下寶座。今年4月初，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售，水湳與烏日更一舉創下該區土地交易單價與總價的雙冠王，水湳經貿園區文商段79地號，每坪高達280萬元、總價約72億元，溢價率高達74％；烏日高鐵特定區新高鐵段28地號每坪96.4萬元、總價約44.2億元，溢價率也達66％。由土地投標熱絡情況顯示，台中市土地已成為大型建商、法人與壽險競逐的熱門標的。

普華國際不動產受業主委託，標售烏日萬坪土地，標的位於台中市烏日區，土地面積達15,290坪，軌道運輸便利且近國道1號、3號及台74線，區域高快速道路網完整，位於中彰投交通樞紐，對外聯絡條件優異；2019年台中高鐵達2,300萬旅次，為全台僅次於台北運量的第二大站，鄰近該標的之台鐵新烏日站與烏日站，同年亦逼近600萬旅次。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，該案鄰近捷運烏日站、台鐵烏日站與高鐵台中站等三鐵，交通十分便利，為中部萬坪大面積稀有土地釋出，適合開發零售業、休閒服務業、娛樂服務業、金融保險及不動產業等商業使用，目前已請領建照並附加申請容移提升開發量體。

田揚名強調，在未來完整開發下，將與高鐵站前「超級娛樂購物城」共同形塑中台灣強大軌道商業圈，廣納中彰投、苗栗雲林地區之消費動能。

該商場開發案原由ATT吸引力集團進行規劃，但因疫情衝擊，改變零售運作模式及民眾消費習慣，經高層決議停止開發計畫，期盼藉由標售引進大型零售品牌進駐，除營造優質商場環境外，未來不排除以娛樂相關專業進駐，提供中部地區擴大腹地國際零售體驗。

(時報資訊)