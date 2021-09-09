達梭系統（Dassault Systemes）於9月8日至9月10日線上舉辦2021達梭系統3D體驗周，邀請眾多臺灣相關領域專家與知名企業領袖共襄盛舉，展現如何透過3D解決方案以及虛實整合等技術，強化跨領域整合能力，以實現全方面數位轉型，在後疫情時代取得競爭優勢，並分享在航空航太、高科技、工業設備、汽車交通、建築營造、生醫材料等產業，包含5G、雲端、空中計程車與無人機、智慧製造等不同領域，運用達梭系統3DEXPERIENCE平台的成果。

今年達梭系統首次線上舉行3D體驗周，邀請各界菁英，共同探討臺灣企業面臨的轉機與新機，聚焦於虛實整合、5G、雲端與跨域、跨界發展等議題，由達梭系統大中華區總裁張鷹開場致詞，說明達梭系統3DEXPERIENCE平台如何幫助客戶在邁入後疫情時代之際，運用虛實整合、數位雙生等創新技術，實現跨域整合，為企業打造逆境轉機。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，隨著全球邁入後疫情時代，世界各國政府與企業皆設法運用數位科技來因應疫情新常態，數位轉型已成為不可逆的大趨勢，達梭系統向來致力透過3DEXPERIENCE平台，幫助客戶運用新興科技實現數位轉型，以強化面臨危機與挑戰時的彈性應變能力。達梭系統已深耕臺灣市場15年，臺灣作為達梭系統全球布局的重要市場之一，未來我們將持續透過市場領先的技術，與臺灣本地合作夥伴攜手實現各產業數位轉型藍圖與目標。

達梭系統於本次為期三天的線上3D體驗周邀請汽車、建築、航太、高科技與生技醫療領域等領域的客戶主講，分享3DEXPERIENCE平台應用實例及未來的產業趨勢。工業技術研究院智慧機械科技中心組長羅佐良表示，近年來政府積極推動智慧機械產業數位轉型，近期上線的智慧機械雲平台，即由工研院智慧機械科技中心偕同各法人機構以及達梭系統等多個國內外廠商成立，其能夠與達梭系統3DEXPERIENCE平台無縫結合，加速實現智慧製造。

台灣世曦工程顧問公司副總經理林曜滄表示，智慧製造為建築營造產業發展帶來相當大的進步，有助於協助提升營建工程效率，大幅減少時間與金錢成本。信昌集團研發長奚仲強則透過供應商數位轉型經驗，分享如何抓住汽車產業新商機。中強光電協理吳上炫分享達梭系統3DEXPERIENCE平台對投影機研發數位轉型的助益。東野精機生醫事業部部門主管羅捷則探討疫情為生技醫療產業帶來的新思維，以及企業如何藉此抓住轉型契機。另外也邀請到華碩電腦股份有限公司處長曾斌祺分享如何運用3D模擬工具考量多重物理量之電腦系統設計。

本次線上3D體驗周亦特別規劃觀點對談，由演講嘉賓與達梭系統大中華區企業客戶事業部銷售副總裁李智軍、達梭系統臺灣資深銷售總監張銘輝、達梭系統臺灣資深技術經理許欲生以及達梭系統臺灣資深技術顧問林漢鑌共同針對數位雙生、3D模擬等虛實整合在多元領域之應用進行觀點交流，希冀透過跨領域產業在數位轉型的經驗與應用案例分享，實現各產業數位轉型藍圖與目標。

(時報資訊)