中國信託產險9日宣布推出業界首張自用小客車Daily短期汽車保險一天保費最低只要新臺幣120元，就可享有理賠金額最高10萬元保障，且投保日可最短1天，最長15天，可完全配合都會車主用車頻率與習慣，但投保需透過網路。

根據交通部2018年自用小客車使用狀況調查報告統計，國內高達15％車主每週用車頻率僅有1天；有30％少於2天、44％少於3天，換言之，國內逾4成車主一星期中，開車上路的日子不到3天。另據2020年保險事業發展中心汽車保險的投保統計資料，國內約有550萬車主並未投保車體險。

中國信託產險表示，因為傳統車體險承保期間通常是完整投保一年，車主較無法選擇投保時間，含車體險的年繳保費通常超出萬元， 有些車主會認為繳納一整年保費，僅假日才用車，並不划算，因而可能會降低投保車體險意願，此外，新車主在投保車體險兩到三年後，續保意願即大幅降低，Daily短期車險即可填補這部分車主需求。

中國信託產險總經理郭世昌表示，這次該公司所首創自用小客車「Daily短期車險」，具有短期、彈性、跨保險公司投保三大特色，投保時間最短可選擇1天，也可選擇連續投保，最長可達15天，保險期間完全由車主決定，投保需透過網路，最快於投保後24小時生效，最長則可於7天前（包含投保當天）預先完成投保，保戶於中國信託產險官網透過網路完成投保及繳費，手續相當簡便，投保完成後當天就可透過手機或Email下載電子保單，符合快速環保愛地球之訴求。

中國信託產險表示，中國信託產Daily短期車險「日保限額車對車碰撞損失保險」保險費用是以日計費，依據車輛廠牌及年份計算，每日最低僅需120元，就能享有維修理賠金額最高10萬元的保障，可大幅降低車主用車的保險費負擔。等於同車主在需要開車時如出門旅遊、開車出差時，只需要兩杯咖啡錢的代價，即可負擔加保一日的丙式車體險費用，讓車主在原來投保的強制或責任險之外，輕輕鬆鬆增加短期車體險的保障。

假設有位車主想在中秋連假期間開車出遊，以70萬等級國產車保費試算，一天最低保費僅需200元就能轉嫁整天路上可能發生的車體碰撞風險。

中國信託產險表示，傳統車體險承保期間通常是完整投保一年，車主較無法選擇投保時間，含車體險的年繳保費通常超出萬元，並不適合居住在都會區的少用車之車主，這類車主大多認為繳納一整年保費，僅假日才用車，並不划算，因而可能會降低投保車體險意願，此外，新車主在投保車體險兩到三年後，續保意願即大幅降低，Daily短期車險即可填補這部分車主需求。

(時報資訊)