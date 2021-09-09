【時報-台北電】陸股午後一度齊跌，創指賣壓較大，跌逾1%。鹽湖提鋰板塊午後走弱，兆新股份跌超5%，華友鈷業跌超3%，西藏城投、西藏珠峰、鹽湖股份等跟跌。
鋼鐵板塊繼續走高，八一鋼鐵、太鋼不鏽、韶鋼松山漲停，鞍鋼股份、華菱鋼鐵、馬鋼股份等跟漲。水泥股走強，塔牌集團漲停，中國鐵物漲8%，上峰水泥、祁連山、萬年青、華新水泥等齊揚。飲料製造板塊異動拉升，古越龍山漲超6%，古井貢酒、酒鬼酒、金種子酒等跟漲。
盤中，滬指報3678.24點，漲0.08%；深成指報14606.08點，跌0.56%；創業板報3195.33點，跌0.76%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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