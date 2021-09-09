【時報-台北電】陸股午後一度齊跌，創指賣壓較大，跌逾1%。鹽湖提鋰板塊午後走弱，兆新股份跌超5%，華友鈷業跌超3%，西藏城投、西藏珠峰、鹽湖股份等跟跌。

鋼鐵板塊繼續走高，八一鋼鐵、太鋼不鏽、韶鋼松山漲停，鞍鋼股份、華菱鋼鐵、馬鋼股份等跟漲。水泥股走強，塔牌集團漲停，中國鐵物漲8%，上峰水泥、祁連山、萬年青、華新水泥等齊揚。飲料製造板塊異動拉升，古越龍山漲超6%，古井貢酒、酒鬼酒、金種子酒等跟漲。

盤中，滬指報3678.24點，漲0.08%；深成指報14606.08點，跌0.56%；創業板報3195.33點，跌0.76%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #創指 #滬指 #深成指 #鋼鐵 #水泥

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
30008.19 -173.02(0.57%)
14:15
南韓KOSPI
3114.70 -48.29(1.53%)
17:03
香港恆生
25716.00 -604.93(2.30%)
16:08
上證指數
3693.13 +17.94(0.49%)
15:00
深圳成指
14698.53 +10.45(0.07%)
16:29
英國FTSE
7013.17 -82.36(1.16%)
19:01
法國CAC
6652.38 -16.51(0.25%)
19:01
德國DAX
15563.03 -47.25(0.30%)
19:01

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