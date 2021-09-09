行政院今天拍板五倍券政策， 9月22日起開放數位綁定，紙本券則是10月8日開放領取使用，五倍券適用範圍包括餐飲、夜市、市場、旅遊住宿等；數位綁定部分，不同於去年三倍券限定白名單，這次五倍券僅排除境外電商，國內電商只要願意挺在地商家、小農，並在首頁設專區，經濟部就同意納入適用，且免上架費、降低抽成等優惠。

行政院長蘇貞昌今上午親自主持振興方案記者會，宣布五倍券從9月22日開放數位綁定，紙本券從10月8日開放領取，領取對象包括明年4月30日前出生我國國民、外籍配偶、持永久居留證者、持外交官員證者都可領五倍券。

五倍券適用範圍部分，蘇貞昌說，在餐飲、夜市、市場都可以用，也可以繳學費、補習費，百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購都能用。

蘇貞昌說，五倍券使用排除境外電商、買股票、繳稅、繳罰單、繳信用卡費、保單、禮券等也都不能使用，目的就是要限期使用，並用於刺激內需經濟消費。

國內電商有條件開放使用五倍券部分，電商平台必須設立專區，並支持受疫情影響的在地商家；此外，外送平台也納入五倍券使用範圍。

經濟部長王美花表示，今年疫情影響程度與去年不同，因此擴大國內電商適用範圍，只要經濟部認定符合優惠門檻，就會同意參與振興五倍券。

(時報資訊)