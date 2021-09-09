【時報記者王逸芯台北報導】本土疫情消息持續，市場信心疲弱，台股今(9)日開低走高，早盤最低一度大跌近150點、觸17122點，開盤約45分鐘後，在電子股回穩下，跌幅收斂、指數掀起一波拉動，其後數度翻紅、最高收復17300點，其後量縮震盪於平盤附近、守穩月線，尾盤拉高13點，終場台股收漲33.84點、報在17304.33點、成交量為2439.65億元，量縮創下今年新低量。

台積電(2330)今開低7元，在買單湧入下，跌幅漸趨收斂，終場收在平盤、報在619元，聯電(2303)開高走高，漲幅逾2.5%，股價反彈，成為支撐盤勢跌幅收斂的權值股，同屬聯家軍的智原(3035)大漲逾7%；鴻海(2317)整場震盪於平盤附近，現階段股價仍位5日線、月線之下；股王矽力-KY(6415)收跌1.47%；面板股友達(2409)、群創(3481)分別收漲逾2%、1%。

另看IC設計族群，驚傳大陸IC設計龍頭韋爾旗大砍明年晶圓代工投片量，市場指向大陸明年智慧型手機前景拉警報，此一話題在市場持續備受討論，相關手機IC設計股今漲跌互見，指標龍頭股聯發科(2454)下跌修正逾1%，敦泰(3545)開高走高、強勢大漲逾6%，收在5日線之上，神盾(6462)翻紅後漲逾2%。

鋼鐵股今匯聚人氣，中鋼(2002)預計下周開出10月、第四季盤價，市場預料有望穩健調漲，中鋼(2002)領軍、持穩漲幅逾1.5%，千興(2025)攻上漲停，運錩(2069)、海光(2038)漲幅逾4%，燁輝(2023)、世紀鋼(9968)大漲約3.5%，類股漲幅整齊。

航運股貨櫃三雄長榮(2603)8月營收突破500億元再創新高，今僅收漲約0.4%，陽明(2609)收跌0.4%，萬海(2615)下跌約2.5%。市場憂疫情再起，五倍券拍板，國內電商可用，宅配通(2642)攻上漲停。

市場持續受到Delta疫情增溫，引發擔憂情緒，造成台股量縮，今僅剩不到2500億元，分析師認為，考量市場持股信心不足，偏好短線進出，強弱勢股隔日逆轉，操作難度增加，加上目前科技產業第四季雜音頻傳，產品報價鬆動，且整體供應鏈失衡問題短期難解，預期加權指數在月線及季線區間震盪整理，類股表現分化，建議擇優選股，包括高殖利率概念股、8月營收資優股以及漲價概念股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意