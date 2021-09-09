無畏本土新冠肺炎疫情，近期台灣房價仍處在高檔，根據內政部數據顯示，房價及租金指數雙雙創下歷史新高。對此，有財經專家認為，央行無意升息的態度，恐推升房價繼續攀高，引起網友熱烈討論，總統蔡英文9年前的競選廣告也被人翻出，遭網友質疑無法兌現承諾，打房口號淪為選舉空頭支票。

台灣房價居高不下，讓許多年輕人哀號買不起房，財經專家阮慕驊在《Today財知道》上表示，央行的四沒有說法，即沒有QE購債、沒有那麼寬鬆、經濟沒有過熱、通膨沒有升高，暗示接下來將保持低利率無意升息，加上台灣基礎貨幣總量上升到52.1兆，是22兆GDP的近3倍，對比美國未達1倍的數據，可能推升台灣房市及股市持續上漲。

阮慕驊的看法引起PTT網友熱烈討論，有人認為，台灣房市是結構性問題，導致沒人敢出來打房，升息雖然有效，但也會對經濟造成影響，「升息是打房最痛的點，但也會嚴重影響全體社會」、「疫情還沒結束怎麼可能升息」、「升息+降低房貸比例就可以打房了，問題是後果？沒人想扛」、「沒走到最後一步絕對不會升息。

蔡英文2012年競選廣告。（圖／shutterstock）

此外，有人翻出總統蔡英文在2012年的競選廣告，質疑打房淪為選舉口號，當時蔡英文在文宣中向支持者喊話，「這4年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再4年你受得了嗎？」呼籲支持者給蔡英文改變的機會。

網友留言表示，「選舉廣告都嘛在騙票，沒人敢打房」、「高房價是政府政策，吵什麼？」、「政府當莊，怎麼跌」、「打房已經變選舉口號了，而且還很有效」、「這個政府的房價政策，智商有問題」、「政府不會得罪選票跟金主，答案很明顯了」、「租金房金狂飆，是政府默許的結果」、「政府打房越打越貴」、「政府宣示打房就跟宣示司法改革一樣，只有宣示。」

內政部數據顯示，今年第1季全台住宅價格季指數達到110.61，創下歷史新高，且六都住宅價格指數也持續上揚，此外，今年7月全台租金指數達到104.52也是新高紀錄。

屋比房屋總監陳傑鳴則表示，從2011年Q1到今年Q1底，短短10年多，全台民眾平均購屋總價大幅攀升，平均購屋總價增加超過300萬，若細分到六都，雙北以外都會區，10年來房價更是狂漲5~7成，目前台北買房平均要約2200萬，這樣的價格就算是年收入百萬的家庭都不一定負擔的起。

(時報資訊)