蘋果在11年前推出iPhone 4手機。（圖／shutterstock） 蘋果新機發表會將在美西時間9月14日上午10點（台灣時間9月15日凌晨1點）登場，蘋果預計推出全新的iPhone 13系列新機，相關傳聞成為討論焦點。不過，在iPhone 13上市前，已經有爆料達人洩露明年iPhone 14的相關規格，明年推出的iPhone將取消瀏海螢幕，且多處外觀設計則與2010年推出、被譽為是古董神機的iPhone 4相似。

即使iPhone 13還沒發表，iPhone 14的相關傳聞已甚囂塵上，知名蘋果爆料達人Jon Prosser表示，iPhone 14將取消瀏海螢幕採開孔設計，Face Id感應鏡頭被移至螢幕下方，後相機鏡頭則會更貼合螢幕，突起的幅度較低，蘋果希望透過這些修正提升用戶的使用感受。

此外，Jon Prosser也透露iPhone 14的整體外形設計會與iPhone 4較為接近，尤其音量鍵改回原本的圓形，並採用雙層玻璃設計，比較像是具有未來感的iPhone 4。

Jon Prosser強調，iPhone 14仍會保留充電接口，並不會像先前所傳出取消Lightning插槽，需要使用無線連接或無線充電。至於iPhone 14的顏色，Jon Prosser無法證實會出現幾種顏色，但他認為基本款黑、銀及金色會被保留。

知名評測網站tom's guide報導指出，由於可能會遭到蘋果的訴訟或調查，Jon Prosser無法透露消息來源，但過去Jon Prosser的爆料有一定可信度，在Apple Track爆料可信度排行第12名，準確率為76.6%。

(時報資訊)