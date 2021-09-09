國內大型賣場不僅提供生鮮食品、日常用品和家電採購，往往也結合餐飲娛樂消費，幾乎媲美小型百貨公司，常被視為機能指標，高雄13家賣場據點，週遭房價4年平均漲幅10％到30％，位於楠梓土庫一路上的「家樂福新楠店」，週邊房價更兇猛，從5年前的每坪10.6萬元，漲至今年16.4萬元，漲幅高達54％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐9日表示，根據台灣房屋集團統計，高雄好市多、家樂福、大潤發和大樂等13間大賣場周邊房價，近5年全都上漲，平均漲幅都有10％到30％。位於楠梓土庫一路上的「家樂福新楠店」，漲幅更大，2017年平均每坪約10.6萬元，今年已達16.4萬元，漲幅高達54％。

張旭嵐表示，大賣場展店多半都會評估住宅人口數和消費潛力，一旦開店，也都會有其他競業、或連鎖餐飲會評估跟進，因此，也是商圈發展規模的指標性參考。

她說，國內大型賣場，不僅供應生活採買所需，不少賣場還結合餐飲娛樂，集客力強，也會帶動區域商圈的發展，尤其是新興重劃區，賣場成為生活便利性的指標之一，若再加上周邊交通建設，或其他大型連鎖店，電影商城陸續群聚，有助商圈成形，入住率提高，人潮錢潮利多簇擁，周邊房價也因而受惠。

台灣房屋高鐵重愛加盟店東陳揚智指出，漲幅最高的「家樂福新楠店」，前身原為台糖量販店，2019年改為家樂福後，賣場機能性也更多元。

他說，土庫一帶雖屬於蛋白區，但此一商圈擁有楠梓國中小及楠梓高中學區完整，5到10分鐘車程，就能通往熱鬧的楠梓車站、德民商圈與楠梓加工區，看準發展潛力，近幾年間迅速發展，賣場周邊透天車墅、店面林立，街道寬闊優美，龍騰等建商也陸續推出大樓建案，發展越趨成熟，吸引不少楠梓、橋頭在地換屋及首購族青睞，讓整體房價年年上揚。

(時報資訊)