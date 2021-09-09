【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)董事長劉揚偉今（9）日表示，電動車趨勢正為氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體鋪路，利用此趨勢開拓進入國際市場的新管道至關重要，有必要深化學術界、產業界和政府間的關係。

鴻海研究院今日與國際半導體產業協會（SEMI）共同舉辦「NExT Forum」線上論壇，以「Compound Semiconductor in E-Vehicle」為主題，探討化合物、車用半導體的創新應用與技術發展。

身兼鴻海研究院院長的劉揚偉致詞時表示，鴻海研究院的成立是支持集團「3＋3」發展策略的重要一步，每季召開一次技術論壇，討論特定主題的前瞻技術，此次論壇為聚焦討論第三代半導體對全球電動車應用發展的影響。

劉揚偉指出，電動車趨勢正為氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體鋪路，這些材料持續推動電動車充電設計和基礎設施創新，而利用此趨勢開拓進入國際市場的新管道至關重要，有必要深化學術界、產業界和政府間的關係。

鴻海近期積極投資布局第三代半導體領域，劉揚偉表示，8月買下旺宏竹科6吋晶圓廠，為能製造碳化矽等第三代半導體的重要里程碑。集團亦推動MIH聯盟成立，以創建開放的電動車生態系，目前全球已有1800多家公司加入MIH聯盟，促成行動產業創新。

(時報資訊)

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