【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數211.77點，漲2.95點；總計509家漲、171家跌、83家持平；委買3715569張、委賣1976204張；總成交值624.35億元。

(時報資訊)

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