【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17304.33點，漲33.84點；總計613家漲、267家跌、116家持平；委買15302480張、委賣9253431張；總成交值2439.65億元。

(時報資訊)

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