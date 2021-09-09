看好南台灣房產後市，華友聯集團左右開弓，在高雄和台南分別推出住宅大樓，位於高雄左營區的「果貿一期」預售接近完銷之後，「果貿三期」9日動土，結構中的「果貿二期」預定明年三二九檔期開賣，每坪33萬到35萬元，比2018年4月預售的「果貿一期」，售價4年翻一倍。

華友聯集團總裁陸紀康致詞指出，華友聯集團今年將是一個豐收年，明年因有建案入帳，成果會更豐碩，而位於高雄左營海軍勵志新村舊址的眷改土地，華友聯集團將陸續推出「果貿一期」（i世界）、「果貿二期」、以及「果貿三期」。

陸紀康表示，華友聯集團在台南「86特區」，雖已興建數棟大樓住宅，但，目前還有4、5萬坪土地，可供興建，提供宜居住宅。

華友聯開發（1436）董事長陸炤廷受訪指出，上市的華友聯開發，標得左營海軍勵志新村舊址眷改土地5,302坪，從2018年4月開始預售「果貿一期」，也就是案名「i世界」的大樓，當初開價每坪介於16萬元到18萬元之間，目前，除了部份3房和店面，已接近完銷，預定明年5月到6月間完工、交屋。

陸炤廷表示，隨著中華路平面化及台鐵地下化，左營區果貿段社區無縫連結美術館特區生活圈、以及綠園大道，二者相距只要7分鐘，距離最熱鬧的漢神巨蛋商圈，也不到10分鐘車程，基地前往台鐵地下化的內惟車站車程約3分鐘，到高鐵車站也只要約12分鐘，也可融入三鐵共構的左營高鐵生活圈。

他說，目前興建中的「果貿二期」共有497戶，產品規劃2到4房、坪數約23到47坪，預定明年329檔期推出預售，預估銷售價格約每坪33到35萬元，「果貿二期」可望在2024年第一季完工，總銷約65億元。

至於9日動土的「果貿三期」，因為規劃屬於大坪數，所以總戶數只有220戶，陸炤廷表示，「果貿三期」未來的銷售時機未定，有可能結構銷售，也有可能完工再銷售。

（華友聯果貿三期9日由總裁陸紀康和董事長陸炤廷主持動土。圖／顏瑞田）

(時報資訊)