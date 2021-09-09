直播》新北幼兒園群聚風暴再擴大 陳時中最新說明

今早新北市長侯友宜表示，又找到一名非住戶的裝修工人，另外在居隔當中也驗出2名轉陽的個案，新北幼兒園群聚案持續延燒，指揮中心1400說明。圖為孩子篩檢照。（圖／記者黃子明攝影）

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為臺北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。

指揮官陳時中指出，境外2例個案，和埃及爸爸在8月4日入境台灣，是表親關係，第一天驗的時後是陰性，入住防疫旅館變成陽性，由於Ct值很高，先歸類在境外。

至於2例本土，是新北市集合住宅裝修工公司人員採，居住在台北市，進而匡列工人的太太，也採檢出陽性，另外，新增的2例本土，與幼兒園群聚沒關係。

另長榮航空機師群聚案，波及3名機師、1名機師之子，目前一採315人有314人陰性，1陽性個案，即日前公布的機師之子，未有新增個案。

指揮官陳時中表示，機師案16119、16120 對社區的影響很低，二採還沒完全做完，不過看起來風險也低，縱使未來再檢檢出案例，對社區也沒有影響。（新聞來源：中時新聞網楊雅婷；中時鄭郁蓁、林周義、黃子明）

(時報資訊)