【時報記者郭鴻慧台北報導】國內大型賣場不僅提供生鮮食品、日常用品和家電採購，往往也結合餐飲娛樂消費，幾乎媲美小型百貨公司，常被視為機能指標。根據台灣房屋集團統計，高雄好市多、家樂福、大潤發和大樂等13間大賣場周邊房價變化，近五年房價全都上漲，平均漲幅都有1~3成，唯獨漲幅最高的，是位於楠梓土庫一路上的「家樂福新楠店」，2017年單價10.6萬，今年已有16.4萬，漲幅高達54％；而「好市多大順店」，除了賣場機能優勢，周邊還有義享天地、輕軌二期等多元建設題材推動，更成為房價唯一飆上2字頭的商圈，漲幅也達25％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大賣場展店多半都會評估住宅人口數和消費潛力，一旦開店也都會有其他競業或連鎖餐飲會評估跟進，因此也是商圈發展規模的指標性參考。而國內大型賣場，不僅供應生活採買所需，不少賣場還結合餐飲娛樂，集客力強，也會帶動區域商圈的發展，尤其是新興重劃區，賣場成為生活便利性的指標之一，若再加上周邊交通建設，或其他大型連鎖店，電影商城陸續群聚，有助商圈成形，入住率提高，人潮錢潮利多簇擁，周邊房價也因而受惠。

前身原為台糖量販店，2019年改為家樂福後，賣場機能性也更多元，土庫一帶雖屬於蛋白區，但此商圈擁有楠梓國中小及楠梓高中學區完整，5~10分鐘車程，就能通往熱鬧的楠梓車站、德民商圈與楠梓加工區，看準發展潛力，近幾年間迅速發展，賣場周邊透天車墅、店面林立，街道寬闊優美，包括龍騰、巴巴事業、藏美等建商也陸續推出大樓建案，發展越趨成熟，吸引不少楠梓、橋頭在地換屋及首購族青睞，讓整體房價年年上揚。

包括家樂福五甲店、澄清店、鼎山店、好市多大順店等多間賣場，都屬於成熟商圈，除了賣場之外，該區商圈的消費力強、機能成熟，住宅人口數量穩，購屋需求往往求過於供，房價增值性更顯強勢。

(時報資訊)