【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數210.86點，漲2.04點；總計488家漲、188家跌、78家持平；委買6973660張、委賣4404270張；總成交值528.14億元。

(時報資訊)

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