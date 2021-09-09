【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17242.67點，跌27.82點；總計588家漲、287家跌、110家持平；委買27631543張、委賣18849174張；總成交值2046.39億元。

(時報資訊)

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