【時報記者沈培華台北報導】受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘(3583)8月營收4.08億元，年增38.12%，為歷史同期新高；7月及8月營收都在4億元以上高檔水準，第三季營收可望比第二季續增，全年營運亦看成長。

辛耘目前三大產品線需求皆暢旺，加上中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，法人預估，公司今年第三季營收有望寫下新高，獲利可望穩於第二季的高檔水準，全年營收、獲利皆可達雙位數成長。辛耘前8月營收28.24億元，比去年同期增長35.93%，為歷史同期次高。

辛耘為半導體設備與再生晶圓供應商，第二季營收10.02億元，季增4.75%，年增18.61%；在產品組合優化下，毛利率回升至43.72%，稅後淨利1.47億元，季增逾6倍，EPS達1.83元，為同期新高。上半年營收19.58億元，毛利率35.95%，稅後淨利1.67億元，年增58.25%，EPS為2.08元。

展望全年，辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配兩岸再生晶圓分別增產、以及新廠投產，預期第三季營收挑戰單季最佳紀錄，全年營收及獲利亦將優於去年。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，今年底前將增至14萬片。明年預計再新增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，中國大陸新廠已於今年中與客戶展開驗證、試車，今年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。

(時報資訊)

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