【時報-台北電】聯想集團公佈業界首創的核心技術突破：聯想LA2智能嵌入式控制器。

LA2由聯想集團自主設計、聯合開發，是聯想集團在電腦智能嵌入式控制器設計領域的初步嘗試。LA2智能控制器為PC打造的專用硬件，以運行智能算法、實現智能功能為目的，採用獨創的異構多核心混合架構，基於傳感器融合技術，真正實現高效快速的智能控制。

據上證報報導，過去聯想集團開發自動喚醒、人臉識別解鎖、視頻會議背景處理、智能噪聲消除等功能。在LA2列裝後，智能電腦已經從可以感知、配合用戶使用場景，發展到預測使用場景，理解用戶習慣，並且將在專屬的硬件平台上開啟新的進化路徑，最終實現讓電腦可以「適應人」的未來願景。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)