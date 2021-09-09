大陸近期積極鼓勵新能源車產業大力發展，此時卻傳出官方正在考慮制定新措施，以限制新能源汽車行業產能過剩的問題，並計畫透過引導，將資源更有針對性地投向大陸的主要生產地區。

外媒引述消息人士透露，大陸監管部門可能會設定新能源汽車行業的最低產能利用率指標，未達到最低產能利用率的省份，在過剩產能投產之前，將不被允許新增產能。

消息指出，此舉是為了引導車企進入大陸產能目前未充分利用的地區，同時讓前幾年建成但現已冗餘的汽車工廠退出。不過消息人士強調，計劃尚未確定，仍可能存在變數。

受消息影響，「造車新勢力」的小鵬汽車9日早段跌逾半成，報152港元，跌幅為6.12％。理想汽車盤中一度跌逾4％，最低見116.1港元，半日報117港元，跌幅為3.47％。

(時報資訊)