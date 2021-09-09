【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因隔夜美股收低，加上權值股走弱，9日韓股重挫，目前KOSPI在3,125.84點，大跌37.15點或1.17%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。
三星電子跌0.79%，SK海力士也跌1.89%，LG化學跌0.79%，Naver跌2.44%，Kakao更是大跌7%。
Cape投資證券認為，網路雙雄Naver與Kakao重挫，因為目前受到政府單位大力整頓所致。
美元兌換韓元價位在1,170.2左右，韓元貶0.30%。2021年迄今，韓元兌美元已貶7.2%。
韓國3年期公債殖利率下跌0.8個基本點至1.485%，而10年期的也跌2.9個基本點至1.990%。
(時報資訊)
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