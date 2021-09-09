【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因隔夜美股收低，加上權值股走弱，9日韓股重挫，目前KOSPI在3,125.84點，大跌37.15點或1.17%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。

　三星電子跌0.79%，SK海力士也跌1.89%，LG化學跌0.79%，Naver跌2.44%，Kakao更是大跌7%。

　Cape投資證券認為，網路雙雄Naver與Kakao重挫，因為目前受到政府單位大力整頓所致。

　美元兌換韓元價位在1,170.2左右，韓元貶0.30%。2021年迄今，韓元兌美元已貶7.2%。

　韓國3年期公債殖利率下跌0.8個基本點至1.485%，而10年期的也跌2.9個基本點至1.990%。

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
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費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
13:26
南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
25800.62 -520.31(1.98%)
13:31
上證指數
3673.96 -1.23(0.03%)
13:31
深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08