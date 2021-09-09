【時報-台北電】9日三大指數開盤漲跌不一，開盤後滬指圍繞平盤線上下波動，創指震盪下挫，尾盤跌超1%。板塊方面，元宇宙概念帶領遊戲台塊大跌，煤炭板塊延續強勢，化工、鋼鐵、水泥等週期股集體走強。
近日表現活躍的元宇宙概念9日開盤回落走低，絲路視覺、寶通科技、數碼視訊等大跌，此前兩連板的中青寶逆市大漲。此外，遊戲台塊亦大幅下挫，天舟文化、佳創視訊跌逾9%，迅遊科技、盛訊達跟跌。
午間收盤，滬指漲0.09%，報3678.59點；深成指跌0.63%，報14595.81點；創指跌1.02%，報3187.16點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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