【時報-台北電】9日三大指數開盤漲跌不一，開盤後滬指圍繞平盤線上下波動，創指震盪下挫，尾盤跌超1%。板塊方面，元宇宙概念帶領遊戲台塊大跌，煤炭板塊延續強勢，化工、鋼鐵、水泥等週期股集體走強。

近日表現活躍的元宇宙概念9日開盤回落走低，絲路視覺、寶通科技、數碼視訊等大跌，此前兩連板的中青寶逆市大漲。此外，遊戲台塊亦大幅下挫，天舟文化、佳創視訊跌逾9%，迅遊科技、盛訊達跟跌。

午間收盤，滬指漲0.09%，報3678.59點；深成指跌0.63%，報14595.81點；創指跌1.02%，報3187.16點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
13:26
南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
25800.62 -520.31(1.98%)
13:31
上證指數
3673.96 -1.23(0.03%)
13:31
深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
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德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08