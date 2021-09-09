【時報記者莊丙農台北報導】中壽(2823)以創業家精神長期投入數位轉型，在串接數位工具的創新保險場景中，助業務同仁再創高峰，前7月業務員淨增加人數與增加年成長率，為壽險公司第一，且整體新人年齡層下降、收入增加，登錄人數連續三年持續攀升。而國泰金(2882)旗下國壽在象徵壽險界最高榮譽的美國百萬圓桌協會（MDRT）及國際卓越品質獎（IQA）的入會人數雙雙刷新台灣紀錄，MDRT入會人數不受疫情影響，逆勢成長15％，以2,354人榮登全球第四；IQA達標人數進入全球前10名，是全台唯一入選的壽險公司。

中壽自2018年啟動業務通路轉型，投入豐厚資源全方位支持業務同仁，發展的i-Agent數位工具透過敏捷式開發，建構出完整的數位黃金圈，助業務同仁「訓」與「練」同時並進。中壽歸畫的「大．人．生」數位藍圖，即積極運用「大」數據加值服務、「人」工智慧應用及「生」態圈串聯，從行銷推廣到組織發展完整串接，優化保險體驗，讓保險服務永續推進。

組織發展面，中壽開發獨特的大數據動物選才模型加上四「新」方案，打破一般新進業務員適應困難的痛點。動物選才以大數據資料庫，透過性向測驗，幫助新進業務同仁更了解自我先天優勢，輔以後天量身訂作的培育計畫，助業務新人在壽險事業上站穩腳步。中壽適才適所的培育加上新課程、新輔導、新晉升及新工具的四「新」方案，幫助業務同仁提高定著，快速晉升，也幫助主管育才更有方法、更快速。

2020年疫情爆發，國壽業務員透過數位遠距工具加持，除了線上學習也用許多數位方式帶給客戶專業的保險服務，MDRT會員數反較前一年增加323人；國際虛擬年會更有1,694人主動報名參加，為去年的四倍，創下台灣壽險業新高。

今年7月國壽首度透過遠距方式舉辦「MDRT共學研討會」。會中，國壽總經理劉上旗表示，壽險業界同時面臨了後疫情時代與IFRS17兩大考驗，將大大改變壽險商品的費用結構與銷售方式，但遠距經營模式將成為一道任意門，除幫助MDRT同仁成為銷售專家，更可成為傳遞幸福的實踐家。

(時報資訊)

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