【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)預計下週開出10月、第四季盤價，業界預料有望穩健調漲。鋼價第三季仍穩中有漲，淡季不淡，中鴻(2014)8月營收持續上揚，中鋼營收預料也在高檔；中鋼領軍，鋼鐵股上漲成為今早撐盤要角之一。

中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，市場預期10月內銷盤價穩中求漲，第四季盤價則是開漲機率高；中鋼先前表示，整體市場供給限縮、需求隨著第四季旺季來臨，以及原物料價格居高、國際行情走強等因素，鋼價易漲難跌。

中鋼8月外銷盤價續漲，有利營收維持高峰。中鋼集團中鴻公布8月營收創新高，另外，預料下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等外銷暢旺，8月營收亦可望維持高檔。

中鴻8月外銷價格續漲且出貨穩定，8月營收為53.42億元，創合併營收以來新高，月增約2.7%，年增約66%，1~8月營收347.71億元，年增46.24%，為歷史同期新高。

另外，不少鋼廠8月營收創下歷史新高。不鏽鋼廠運錩(2069)受惠鋼鐵需求增加及價格上漲，8月營收再創新高，達12.78億元，年增97.99%，月增2.75%；1~8月營收84.86億元，年增87.55%亦創同期新高。

以美國市場為主的大成鋼(2027)受惠美國市場需求暢旺，8月營收為88.66億元，創新高，年增83.01%，月增約5%；前8月營收637.94億元，年增68.46，也同創新高。

大成鋼轉投資，也以美國市場為主的大國鋼(8415)受惠美國市場需求暢旺，8月營收創新高，達24.43億元，年增109.42%，月增約13%；大國鋼7月、8月營收連續攀高，第三季營收可望創新高。

(時報資訊)

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