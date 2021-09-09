【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據電動汽車製造商特斯拉官網和職場社群媒體LinkedIn.com的一則員工貼文，特斯拉正在籌組一個能源交易團隊，以支持其電池和可再生能源項目。

特斯拉的事業版圖已經擴及家用太陽能設備和大型電池儲存設施，雖然這些業務目前僅佔其總營收的一小部分。

最近該公司亦已申請在德州銷售電力。

一位自稱是特斯拉資深優化軟體工程師的Julian Lamy本周在LinkedIn上發文，稱他正在特斯拉籌組一個聚焦於能源交易和市場營運的新團隊。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

人力銀行Aurex Group常務董事John McClellan表示，特斯拉能源創投公司（Tesla Energy Ventures）將變成住宅級和公用事業等級的分散式能源資源（Distributed Energy Resources, DER）供應商。

根據特斯拉官網的職位描述，該公司擬使用一個名為「Autobidder」的內部自動交易平台，向多個批發能源市場投標電池業務。這份工作需要電力批發市場方面的專業知識，求職者將使用Autobidder平台，領導將投入批發能源市場的電池、太陽能和風電項目。

根據該招聘公告，這個名為高級能源交易分析師的職缺將設在加州帕羅奧圖市（Palo Alto）。

上個月特斯拉能源才向德州公用事業委員會申請成為零售電力供應商。

(時報資訊)