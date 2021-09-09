【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場對疫情有所顧忌，經濟成長可能會被拖累，日經9日早盤走跌，勉強守住3萬大關。早盤結束時，日經指數收30,041.33點，跌139.88點或0.46%。東證收2,069.58點，跌10.03點或0.48%。

因新冠疫情尚未明顯降溫，日本政府表示，可能會延長大東京等地區目前正在實施的緊急狀態，目前暫時先至9月底。同時，日本政府也在考慮11月左右，將放寬旅行、大型活動以及餐廳供應酒類飲品等社交限制。

下挫1.54%的軟銀帶領日經走跌，不過，8日傳出與德國電信達成70億美元換股協議後，軟銀一度飆升。同時，權值股中成衣商迅銷也跌0.84%。

東證指數中，空運業者表現最差，下跌1.97%。日本航空跌2.39%，據悉日航正想辦法籌資3,000億日圓，希望能度過新冠疫情難關。同時，全日空也跌1.63%。

不過，電力與天然氣產業表現不錯，上漲3.55%。日相競爭者內高民調的河野太郎，改變先前曾痛批核能態度，8日改口說目前可以暫時忍受後，東京電力控股成為9日日經漲幅最大的一檔，上漲11.72%。

另外，晶片製造業者東京威力科創與愛德萬測試，分別漲0.62%與1.23%。

(時報資訊)