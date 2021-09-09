【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場對疫情有所顧忌，經濟成長可能會被拖累，日經9日早盤走跌，勉強守住3萬大關。早盤結束時，日經指數收30,041.33點，跌139.88點或0.46%。東證收2,069.58點，跌10.03點或0.48%。

　因新冠疫情尚未明顯降溫，日本政府表示，可能會延長大東京等地區目前正在實施的緊急狀態，目前暫時先至9月底。同時，日本政府也在考慮11月左右，將放寬旅行、大型活動以及餐廳供應酒類飲品等社交限制。

　下挫1.54%的軟銀帶領日經走跌，不過，8日傳出與德國電信達成70億美元換股協議後，軟銀一度飆升。同時，權值股中成衣商迅銷也跌0.84%。

東證指數中，空運業者表現最差，下跌1.97%。日本航空跌2.39%，據悉日航正想辦法籌資3,000億日圓，希望能度過新冠疫情難關。同時，全日空也跌1.63%。

　不過，電力與天然氣產業表現不錯，上漲3.55%。日相競爭者內高民調的河野太郎，改變先前曾痛批核能態度，8日改口說目前可以暫時忍受後，東京電力控股成為9日日經漲幅最大的一檔，上漲11.72%。

　另外，晶片製造業者東京威力科創與愛德萬測試，分別漲0.62%與1.23%。

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
13:26
南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
25800.62 -520.31(1.98%)
13:31
上證指數
3673.96 -1.23(0.03%)
13:31
深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08