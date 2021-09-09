【時報記者任珮云台北報導】產險商品再創新！中信金(2891)旗下孫公司中國信託產險推出業界首張、獲保險局核准上市之全新型態自用小客車Daily短期汽車保險「中國信託產物日保限額車對車碰撞損失保險」，以滿足車主場景化、彈性化需求，成功打造出市場第一張碎片化車體保險。一天保費最低只要新台幣120元，就可享有理賠金額最高10萬元保障，且投保日可最短1天，最長15天，完全配合都會車主用車頻率與習慣。

據交通部2018年自用小客車使用狀況調查報告統計，國內高達15%車主每週用車頻率僅有1天，30%少於2天、44%少於3天，等於國內逾4成車主一星期中，開車上路的日子不到3天，這類上班不開車族群，購買一整年期的車體損失保險並不划算，而根據2020年保險事業發展中心汽車保險的投保統計資料，國內約有550萬車主並未投保車體險。

中國信託產險總經理郭世昌強調，商品開發要以了解客戶、公平對待客戶的精神，為客戶打造貼心、彈性的商品，這次公司所首創自用小客車「Daily短期車險」，具有短期、彈性、跨保險公司投保三大特色，投保時間最短可選擇1天，也可選擇連續投保，最長可達15天，保險期間完全由車主決定，投保需透過網路，最快於投保後24小時生效，最長則可於7天前(包含投保當天)預先完成投保，保戶於中國信託產險官網透過網路完成投保及繳費，手續相當簡便，投保完成後當天就可透過手機或Email下載電子保單。

中國信託產險Daily短期車險「日保限額車對車碰撞損失保險」保險費用是以日計費，依據車輛廠牌及年份計算，每日最低僅需120元，就能享有維修理賠金額最高10萬元的保障，可大幅降低車主用車的保險費負擔。車主可彈性選擇在需要用車前才投保保險，例如長途出差，或出門旅遊前投保即可，平日不用車時無須投保，保費運用更有效率。假設王先生想在中秋連假期間出遊，以70萬等級國產車保費試算，一天最低保費僅需200元，如果當天來回，僅200元就能轉嫁整天路上可能發生的車體碰撞風險。

(時報資訊)

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