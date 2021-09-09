據住展雜誌統計，2021年北台灣房市928檔新成屋、預售屋推案預估量約為2690.3億元，較去年同期大增逾千億元、年增幅高達約64.5％，將可能創下史上同期最大量。北台灣各縣市中，以大台北地區推案量最大，其中新北市推案量近千億元，而台北市則有847億元左右。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔推案爆量，主要是受到5月本土疫情爆發，使得推案普遍順延至9月以後開賣所致。其次，去年同檔期前因政府頻頻放話打炒房，讓建商趨於保守觀望，以致於去年928檔期未如預期爆量、基期相對不算高，所以今年成長幅度暴增逾6成。

2021北台灣928檔推案預估量

觀察推案量最大的台北市，以中、大坪數的案量占比較高，但30坪以下的小宅建案數與可售戶數明顯增多，可能與建商發現北市小宅需求量居高不下有關。何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年2房型更出現嚴重缺貨現象，而928檔2房可售戶數增加，低總價市場可望暫時解渴。

新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，案量均破百億元以上。以產品面來說，新店央北以2~4房為大宗，新北市其他行政區新案則大多規劃2~3房，高總價房型占比仍低，顯示業者主要仍搶攻自住剛性需求，尤其是首購族群。

近年北台灣房市928檔推案量與增幅

【基隆一案撐天下 新竹缺貨恐惡化】

近年來推案量低迷的基隆市，今年928檔因造鎮案「新橫濱」的「星野區」與「上野區」、「青野區」三區開賣，將案量推升至188億元，是基隆近年罕見的大案。

桃園案量雖有500餘億元，但與大台北相比是小巫見大巫，而新竹更僅有百億餘元，宜蘭則約27億元。桃園以中壢青埔案量最多，且開價幾乎都要見5字頭。新竹上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而沒什麼量，預估「飢餓行銷」將大行其道，住宅市場缺貨問題恐會惡化，沒門路連買房都難。

何世昌透露，熬過了5月以來疫情爆發的慘澹期，如元利、大陸建、國泰、潤泰、宏普、長虹、冠德等一線品牌建商推案傾巢而出。而代銷業者更是各路人馬全到齊，如海悅「敦仰」、甲桂林「鐫萃」、創意家「全坤X101」、甲山林「新橫濱」、新聯陽「國泰悠陽」、傳真「宏國大道城B區」、信義「名毅吾山」等代銷皆有指標大案開賣，市場將會非常熱鬧。

何世昌指出，雖然預推案很多，但現在北台灣各縣市普遍出現建照、使照大塞車的窘況，不少建案遲遲等不到執照下來，這將成為928檔推案能否順利釋出銷售、案量如期爆發的關鍵因素。至於Delta疫情升溫，除非再一次全國升三級警戒，否則對市場衝擊應該不大。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，全台房市沸騰，建商在不動產大好的現況下，大舉獵地開發不手軟，開工量都走大增，使照數量則走減，不無缺工、疫情影響讓工程延後因素，如今房市可說多無餘屋壓力，進而顯的健康與正向，但後續不無物件去化速度快，供不應求下造成房價再度走升，又或是像美國前陣子曾出現無好物件可買，反而讓房市降溫，都值得觀察，低利環境下，全世界不動產都不懼疫情狂燒，預料熱錢量能席捲之姿得在疫情受控回歸常軌才止。

2021北台灣928檔指標建案一覽

(時報資訊)