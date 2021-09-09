日盛金控暨其子公司企業工會針對報導指出，與富邦金控四度進行團體協約勞資協商未達共識，雙方代表10月再五度協商，該工會發布聲明表示遺憾，並強調工會恪遵雙方協議，團體協約未定案前雙方皆不對外透露有關會議內容的保密協議，譴責有心人對外不當言論。

日盛金控暨其子公司企業工會表示，與富邦金控代表自7月2日會前會雙方首次會面，7月23日第一次正式協商，一直到9月7日第三次協商，加上會前會共計四次協商，前後歷經近50日協商時程，團體協約內容卻沒有實質進展，該工會對此深表遺憾，但仍恪遵雙方協議，在團體協約條文未定案前，雙方皆不對外透露有關會議相關內容的保密協議。

該工會指出，誠摯感謝全金聯、勞動部、勞動局的全程參與，讓該工會與富邦金控協商進行順暢，並且有良好溝通管道，雖然現階段所有權益的項目都沒有進一步表示，但工會相信富邦金控是台灣企業標竿，應會秉持誠信原則與社會責任，善待並照顧日盛所有員工，在工會會員支持下，將全力以赴積極為會員爭取工作權益。

該工會最後重申，與富邦金控協商會議皆有保密原則，該工會將格遵雙方協議，不會針對未有達成共識的項目提出任何評論，也對有心人對外表述不當言論予以譴責。

(時報資訊)

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