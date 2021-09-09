恒大近期設立債務委員會處理公司境內外債務，律師等相關單位也已陸續就位。港媒引述中資金融機構透露，恒大副主席兼總裁夏海鈞已經赴香港，不排除是為處理債務委員會事宜。
恒大股價9日再破底，盤中跌逾8％，報3.4港元，成交額達1.9億港元。此外，恒大物業盤中跌7.2％，報4.65港元，恒大汽車跌9.5％，報5.7港元。
恒大近期深陷債務危機，消息指出，恒大通知2間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。此外，恒大本周告知其中一間銀行，集團不會同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。
報導指出，大陸銀行貸款利息通常在每季最後一個月的21日支付，恒大目前尚未向所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。
(時報資訊)
35031.07
-68.93(0.20%)
04:58
4514.07
-5.96(0.13%)
04:58
15286.64
-87.69(0.57%)
05:16
3377.68
-42.05(1.23%)
05:16
29989.29
-191.92(0.64%)
13:26
3117.82
-45.17(1.43%)
13:26
25800.62
-520.31(1.98%)
13:31
3673.96
-1.23(0.03%)
13:31
14557.13
-130.95(0.89%)
13:31
7095.53
-53.84(0.75%)
09/08
6668.89
-57.18(0.85%)
00:05
15610.28
-232.81(1.47%)
09/08